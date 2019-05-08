到嘉明湖步道工作兼渡假…台東林管處招募中

2019-05-08 12:06

［記者黃明堂／台東報導］台東林管處將於6月6日至6月10日舉辦「嘉明湖手作步道工作假期」，僅限18名名額，即日起開放報名。

台東林管處表示，「嘉明湖步道工作假期」於105年起與千里步道協會合作，每年在嘉明湖步道辦理，都受到民眾熱烈迴響。有志工表示，參與手作步道，會讓你知道，原來台灣最美的風景，是大家願意手牽手串聯在一起。

林管處說，手作步道在台灣推動多年，這項綠色運動是以人力方式，使用現地材料，順應步道所在地之氣候、地質、原生生態習性，找出與環境和諧共存的路線與工法後，進行步道整建維護，以降低對自然環境與歷史空間的擾動，增進步道的永續性與整體性，也能維護生物多樣性。

處長劉瓊蓮表示，號召民眾參與步道工作假期，是希望喚起公眾對步道議題關注，提供民眾親近山林活動的另一種選擇，從不同的角度重新認識步道環境，重新建立人與自然和諧的關係。

5天4夜的活動費用6000元，報名至5月24日下午5時止（額滿為止），年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入嘉明湖步道「手」護行列，報名請上網填妥報名表，或洽詢電話 （089）324121分機708 。

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