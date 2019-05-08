水漾森林毀！傳遊客划彩虹馬放信號彈

2019-05-08 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕位在南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，由於風景優美如人間仙境，吸引大批人潮及山友造訪，但也因此面臨垃圾等髒亂問題，被知名登山客形容為「糞便與廚餘的營養濃湯」，最近更有遊客在山林間施放信號彈，遭其他民眾砲轟連連，直呼燒起來怎麼辦？痛批這種行為是人類自私的行徑，該名遊客也不甘示弱反擊。

該名施放信號彈的遊客在臉書寫道「不是噴射高殺傷力的信號彈...完全沒留下任何殘骸及垃圾，那在山上開瓦斯煮飯、燒柴的呢？不要玩的方式不同，就用不同標準檢視。」

「水漾森林」是一座堰塞湖，由於清澈水面上倒映枯樹仿佛仙境而聞名，卻有山友帶著彩虹小馬到湖中划船，更在山林間燃放海上煙霧式信號彈，遭民眾抨擊汙染森林，恐會引起大火等反彈聲浪。

消息一出網友紛紛回應「等等燒起來就出大事了」、「不懂誰會這麼無聊」、「台灣人公德心之低，我覺得丟臉」；另有網友表示，信號火的火光、高溫、明火都是對於山林具有風險的，就像雪山失火一樣，大家都知道星火可以燎原，每個人都覺得自己很小心，卻總是讓火吻不斷發生。

據《ETtoday》報導，林務局嘉義林管處對此情形回應，表示有接獲相關訊息並已深入了解狀況，若因信號彈引發火災，據《森林法》第53條可能會被處以1年以下至10年以下徒刑，倘若是環境汙染，則將裁處行政罰鍰。

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