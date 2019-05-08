白天用滑鼠、下班煮愛妻餐... 她沒當媽卻有「媽媽手」喊痛

2019-05-08 10:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一位30歲人妻，白天工作需用電腦滑鼠，下班後又趕忙烹煮愛妻餐，近半個月來右手大拇指附近肌肉疼痛，連寫字都痛，就醫診斷為「媽媽手」，讓她不解還未當媽媽，就得「媽媽手」﹖

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師王俊介表示，「媽媽手」是伸拇短肌與外展拇長肌發炎，主要是動作或姿勢引起，常見於30-40歲的家庭主婦，所以俗稱為「媽媽手」，但不只有當媽媽的人會得到，包括男性廚師、長期捧著平板追劇及玩手機手遊等族群，也有機會得到。

王俊介建議患者接受物理治療，包括熱敷、電療、超音波及雷射等，很少需要開刀，以這位人妻為例，密集接受物理治療，為期2週後，痛感已有明顯改善。

王俊介說，患者還可接受震波治療，因為震波能促進肌肉、肌腱及韌帶等軟組織的修復與再生，復原的時程上，會比單純物理治療來得快速，已發展為治療上的新趨勢。

王俊介也示範2招在家可做的運動，來治療媽媽手。這兩招每回重複15-30次，每天做2-3回。第1招「拇指肌牽拉運動」：拇指握掌內，往小指方向移動，至會疼痛時停止，停留10-15秒。以放鬆伸拇短肌與外展拇長肌。

第2招「拇指肌肌力訓練運動」：在拇指與食指之間套上1-2條橡皮筋，做拇指、食指張開運動，停留10秒。以加強肌力力量，減少因肌力不足引起之軟組織發炎。

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