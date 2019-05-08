Google台灣主力打造的Pixel 3a手機 今起在台可線上訂購

2019-05-08 10:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕Google台灣團隊主力研發的Pixel 3a系列智慧型手機台灣買得到了！Google今天在舊金山Google I/O大會推出最新硬體產品Pixel 3a系列智慧型手機與周邊配件，同時也宣布台灣為首波上市的國家之一，即日起台灣的消費者可在Google商店線上訂購。

Google指出，全新的入門旗艦智慧型手機Pixel 3a與3a XL，該系列產品的研發主要由Google台灣團隊完成，靈感來自於Pixel獨特的經典設計，一體成型的外型符合人體工學，共有Pixel 3a（5.6吋）和Pixel 3a XL（6.0吋） 兩種不同尺寸供選擇，售價分別為新台幣14500元起與17100元起，台灣的消費者可選擇純粹黑、就是白兩種顏色款式，儲存容量為64GB，即日起台灣的消費者可在Google商店線上訂購最新的Pixel 3a系列產品，而在5月8日至5月17日訂購的使用者，還可獲贈原廠手機保護套。

「AI相機、長效續航力、Google助理、完整安全防護一個都不少。」Google表示，最新的Pixel 3a仍擁有許多強大的功能，Google AI技術的實用相機功能隨時為使用者拍出精彩照片，包含不需要閃光燈的超強「夜視」夜拍功能，還有「肖像模式」幫助使用者拍出令人驚豔的肖像照和自拍，所有相片均以高畫質儲存在內建的Google相簿，免費的無限儲存空間，省去刪照片的困擾；自動調節電池用量功能可以提升裝置的電力使用效率，充電15分鐘就能使用最高長達7小時，充飽電則可使用最多長達 30 小時。

去年於台灣上線的Google助理中文版，也將繼續為Pixel 3a使用者服務，只要對著裝置說出「Ok Google」，便可用中文和它對話，傳達指令讓Google助理傳送簡訊、規劃路線或設定提醒，在它的協助下事半功倍地完成各種大小事，同時，Pixel 3a提供三年的安全性和OS更新，確保使用者手機免於最新安全性威脅的危害，保持最佳執行效能，並搭載專屬的Titan M晶片，可保護使用者的機密資料。

AR步行導航功能和縮時錄影更不能錯過，Google指出，新一代Pixel 3a亦提供許多實用的新功能，其中之一即為Google地圖中的AR步行導航功能，當使用者在手機上查看路線時，可看到路線重疊在實際的道路上，而不是只顯示在地圖上，如此一來，可以協助使用者在使用步行導航時確切知道自己的位置，以及該往哪個方向前進；另一個將在Pixel 3a推出的新功能為「縮時錄影」，愛好風景攝影的使用者捕捉日落的畫面，在短短幾秒鐘的影片中完整呈現，並在社群媒體上分享給親朋好友，或是直接傳送給同好，一起欣賞美麗時光。

Google指出，去年Google首度在台灣推出Pixel系列產品，讓許多使用者能感受到Google AI、軟體和硬體結合所帶來的絕佳體驗，Pixel 3a與Pixel 3a XL的研發工作主要由Google台灣團隊完成，優秀的工程人才結合豐厚的研發經驗，Google台灣團隊與位於美國的產品管理團隊緊密地合作，致力透過Google最佳的AI技術與軟硬體整合，創造出大幅改善使用者生活的體驗，更展現Google台灣軟硬體團隊在全球產品策略中所扮演的重要角色。

Google表示，去年一月Google與HTC的協議生效後，台灣已成為Google在亞洲最大的研發基地，而在今年三月底，Google宣布在台灣營運的大幅擴展，除了已經開始興建可容納兩倍員工人數成長空間的辦公園區外，今年也將招募數百名台灣員工，其中，硬體團隊是Google在台灣最快速成長的團隊之一，日後將為Made by Google系列帶來更多研發動能與創新貢獻。

Google指出，共有Pixel 3a（5.6吋）和Pixel 3a XL（6.0吋） 兩種不同尺寸供選擇，售價分別為新台幣14500 元起與17100元起，台灣的消費者可選擇純粹黑、就是白兩種顏色款式，儲存容量為64GB。（google提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/