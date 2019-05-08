笑看70年激盪人生…堅強罹癌阿嬤 日做3份工

2019-05-08 07:44

［記者黃美珠／竹縣報導］有沒有人這麼愛工作的！新竹70歲奶奶馬月華挺著受傷的脊椎，連路都走不太好了，她卻活力滿滿每天做3份工作，且樂在其中！即使最近發現罹患末期肺癌，病榻中，她依舊樂觀面對，希望病況早日穩定，仍有機會重回救國團的教室教舞，充實、精彩渡過她的每1天。

發現罹患癌症不過是最近半個月的事，在這之前，清晨的馬月華是廚娘，替「老闆」料理當天的午、晚餐，送餐後搖身一變成了大嗓門、熱力四射的舒筋韻律舞蹈老師，帶著年紀跟她女兒相仿的姊姊妹妹們運動，結束後，她又成了指壓師，專門到宅替長照病患緩解他們長時間臥病的痛苦。

馬月華說，她的人生就是1部滿滿的工作史，過程血淚斑斑且充滿無奈，但她用感恩的心情面對，所以現在每天都很快樂，以擁有工作而快樂。

馬月華為什麼那麼狂工作？不僅腦袋裡老是求著老天爺「給我工作多一點吧」！甚至還「住」著：窮人就是不能偷懶的想法。

她坦言，這樣的人生觀跟其父母的教養、心碎的初戀、以及2段失敗婚姻都很有關。

生於海南島的馬月華1歲被養父母帶到台灣，自有印象起就常挨打。特別養母在家開冰店，爸爸下班後只要聽到養母抱怨，打烊後，她就等著挨爸爸拿泡過水的麻繩抽屁股。

爸爸的鞭子直到她結婚了才停止，但養母卻一直打到自己病倒才罷手，而那1年她早已是32歲、3個孩子的媽了。

馬月華初中就亭亭玉立，被視為「冰店西施」。很多人慕名去吃冰，以致馬家1天賣冰就可進帳7、8000元，初戀男友就這樣相識的。只是對方出身望族又是高材生；交往後，對方嫌棄她不會跳交際舞、帶不出門而分手。

氣不過，馬月華年僅21歲、就刻意搶在對方結婚前把自己嫁給初中老師，且一口氣連生3個孩子，身體像吹氣球般暴肥到87公斤。丈夫罵她「母豬」、「肥婆」，開始拈花惹草，雙方拖了約15年以離婚收場。

她說，現在回想起來很感謝這2個男人給她的刺激，不然她不會去學跳舞、減肥，最後還有機會靠教舞養家。

憑著教舞她遇到了貴人，那1年她進入了當時的新竹社教館做舞蹈老師。

這時，其養母罹患了癌症，而她在父親臨終懺悔的淚水下洗去了童年被虐的傷痛，因此沒棄養母於不顧，還為養母去學指壓按摩以減緩癌症的病痛。

學會了穴道指壓，她把握各公司行號、工廠短短20分鐘的午休時間，四處奔波幫人指壓紓壓，後來更提供到宅服務，特別是針對安養院內的長照病患。

以1個人1小時計算，她曾寫下1天替11個人指壓穴道的紀錄。只是這樣的人生再度因為遇人不淑而變得更加「戰鬥」。

她說，第2次的婚姻除了給她2個乖巧女兒、曾有過的「董娘」光環，剩下的就只是：小三抱著無辜嬰孩回來爭搶名分、被丈夫毆打且摔傷脊椎、罹患憂鬱症1個月暴瘦30公斤、以及離婚時揹負1600萬債務的夢魘，這讓她後來更不得不以日賺3500元為目標，像個賺錢機器般地拚命工作。

所幸天無絕人之路，有指壓熟客們發現她的困境，主動以無暇照料親長、或孩子的餐飲為由，僱請她代為料理、送餐，平添她另1個收入來源。

如今70歲了，除了去年底曾因開刀，與最近發現罹癌而休息，不然她每天凌晨3點半就準時起床，然後從上市場買菜、做菜、送便當開始....展開她日復一日、年復一年的打工人生。

有人覺得馬月華可憐，她倒是樂在其中，因為工作已是她的生活習慣。

而她最自豪的就是，現在年輕人往往大學一畢業就有沈重的學貸壓力加身，但她的2個小女兒卻沒有。

馬月華說，這除有張小姐等朋友總是慷慨解囊相助外，就是救國團和學員們給她的支持和肯定所致，大家不以她傷殘、姿態不如一般舞蹈老師優雅而罷課，讓她得以繼續用努力工作，完成為人母應盡、教育子女的責任。

在母親節將臨之際，她發現自己竟然罹患了末期的肺癌，雖也忍不住要問「為什麼？」

但回顧前述人生的困頓和橫阻在前的新挑戰，她說她用「一切隨緣，照單全收」的心境笑看一切，內心只有無限感激。

她希望自己這樣堅強、又樂觀的戰鬥人生被披露後能轉化為1份特別的禮物，激勵其他也有類似處境者，給軟弱者永不放棄的祝福。

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