05/08 各報重點新聞一覽

2019-05-08 06:44

自由時報

媽媽快絕種…逾6成育齡女性不想生

生育率越來越低，「母親」角色恐將瀕臨絕種！母親節將至，兒福聯盟昨公布調查指出，逾六成育齡婦女沒計畫要生小孩或再生，經濟條件是主要考量，而政府對第三胎起補助才變多也是問題。兒盟呼籲政府要「催生」，須從落實友善企業、支持全職媽媽、補助從二寶開始等措施著手。

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立院三讀 共諜納外患罪 最重判死刑

面對層出不窮的共諜案及日益嚴重的假訊息危害，立法院院會昨三讀通過「刑法部分條文修正案」，將中國及港澳地區、境外敵對勢力或其派遣之人等，納入現行外患罪章規範；若洩密予中國等敵國，處三年以上、十年以下有期徒刑，在戰時洩密最重可處死刑。院會也三讀通過「災害防救法第四十一條條文修正案」，散播災害不實訊息致人於死者，最重可處無期徒刑。

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癱瘓患者福音》人工合成八醣體 可修復中樞神經元

車禍、撞擊等各種事故造成人體中樞神經受損後的癱瘓往往難以治療，我國中研院和日本名古屋大學合作研究，率全球之先、以人工合成HS八醣體，可以讓受損神經元繼續增長，為癱瘓病患治療找出一線曙光；研究成果論文昨天登上國際期刊《自然─化學生物學》，日本學者更讚台灣團隊是這項研究成功的關鍵。

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蘋果日報

美挺台灣參加WHA 中國連3年蠻橫打壓「全球防疫危險漏洞」

中國蠻橫打壓，美國強勢挺台。中國施壓下，台灣今年確定無法參與世界衛生大會（WHA），這是蔡英文政府上台後，連續3年台灣拿不到邀請函，無法與會。但今年，美國增強挺台力道，不但國務院示警，排除台灣參與全球衛生網絡，將造成危險漏洞，美國國務院前亞太助卿羅素前天也說，台灣貢獻力量為區域與全球福祉作出貢獻，符合各方利益，北京應採取更彈性立場。

YouTuber 教授鼠鼠 下藥性侵辣模 粉絲也難逃狼爪：至少5人受害

YouTuber變性侵惡狼！有10萬人追蹤的YouTuber「教授鼠鼠」，日前自爆曾下藥性侵E奶小模，事後雖急刪片，卻陸續有女子出面控訴，雪球越滾越大。《蘋果》昨找到E奶小模和另名受害女子，E奶小模泣訴被性侵後試著與狼交往，對方卻開著她的車子約砲，「真的是不折不扣的渣男，恨不得千刀萬剮！」另一受害女子昨已報案，警方也將主動追查。

聯合報

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

民進黨總統初選是否納入手機民調，蔡賴隔空較勁，針鋒相對。蔡英文總統主張納入手機民調，民主進步黨要民主也要進步，要跟著與時俱進；行政院前院長賴清德回應，黨內同志應守住民進黨的民主招牌，不要自己把招牌給拆了。

貿易戰再燃戰火 陸證實：劉鶴明赴美磋商

美國總統川普發文威脅對中國大陸商品加徵關稅，美國貿易代表賴海哲表示，中方對之前貿易談判達成的一些承諾變卦，使得川普出手施壓，但仍希望雙方持續談判。大陸商務部也證實，大陸國務院副總理劉鶴將於九日訪美，進行第十一輪磋商；大陸外交部也向美方喊話，希望雙方相向而行，「加徵關稅解決不了任何問題」。

中國時報

貿易戰5種可能 劉鶴赴美做最後努力

美國貿易代表萊海澤與財政部長穆努欽6日召開記者會指，受美國經濟持續走強鼓舞，加上被大陸「出爾反爾」的行為激怒，美方將於10日將陸輸美價值2000億美元的商品加徵關稅提高至25％；大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團仍將於9日至10日前往華府，繼續第11輪貿易談判。

4月出口連6黑 創22月新低

財政部公布4月進出口統計，4月出口金額為258.3億美元，剔除春節因素，創下22個月來新低，年減3.3％，為連續6個月負成長，而4月不佳，5月亦不樂觀，預估衰退幅度恐擴大至-3.5％至-6％之間。財政部統計處長蔡美娜指出，「川普變臉」後續效應將成未來出口表現最大變數。

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