小琉球綠蠵龜遭刺死 屏縣府：身帶魚叉就已觸法

2019-05-07 22:52

［記者陳彥廷／屏東報導］小琉球上週六有綠蠵龜疑遭人以彈力魚叉射殺，魚叉日前曝光，竟長達237公分，底部還加裝強力彈簧，明顯就是要盜獵，行徑惡劣。海洋委員會海洋保育署人員昨天解剖後，無法找到就是魚叉致死的直接證據，引來不少網友質疑，對此，屏東縣政府說，光是持魚叉出現在該區域就已有觸法之虞，將盡力協助保七總隊追查。

這隻幼龜上週六被人發現在小琉球美人洞海域沙灘奄奄一息，身旁則有支魚叉，幼龜不幸在送救治途中死亡，海巡人員當天被蒐證量測魚叉，長達237公分。

發現海龜的洪姓居民說，他待在岸上的朋友發現有名穿浮潛救生衣的男子，手持魚叉下海，但上岸後魚叉就已不見，接著他發現魚叉就躺在奄奄一息的海龜身旁，直覺聯想就是魚叉射穿害死幼龜。

不過，海洋保育署、海巡署南部分署第五岸巡隊、屏東縣政府、海生館及屏科大獸醫昨天共同解剖幼龜，初步結果發現，綠蠵龜是遭不規則銳器穿刺肝肺、臟致死。傷口可判定為「銳器穿刺傷」，但尚無其他直接證據可證明創傷是現場拾獲的魚叉所致。

新聞稿一在臉書PO出，也引來網友在PO文下方留言譏諷「交待到一半」、「不努力抓出來重罰只會讓不肖人士玩爛小琉球觀光財產」，也有人鼓勵海保署應硬起來，「兇手一定要嚴辦」；但也有在地人說，全案勿枉勿縱，卻也不應淪為獵巫。

對此，屏東縣政府農業處說，小琉球周邊海域都是漁業資源保育區，別說是魚叉，連徒手採捕保育對象都不行，遑論是保育類的綠蠵龜，因此，持魚叉出現就已有觸犯漁業法之虞。

「太扯了！」農業處說，眾目睽睽下帶著這麼長的魚叉到小琉球，明顯就是要前來獵捕水族，縣府不具有調查權，目前全案移請保七警方調查。縣府官員也感嘆，這個年代竟還有人攜魚叉到保育區下海，將持續極積進行環境教育，提升國人環境概念，官員也重申保育小琉球水族的立場，會全力協助保七調查。

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誰刺死小琉球幼龜？屏東縣：全力緝凶

疑似兇器、長達237公分的彈力魚叉。（記者陳彥廷翻攝）

綠蠵龜幼龜遭刺穿命喪小琉球。（海保署提供）

龜 釐清死因。（海保署提供）

海洋保育署解剖小琉球橫死海龜釐清死因。（海保署提供）

海洋保育署解剖小琉球橫死海龜發現，牠是遭不規則銳器穿刺肝肺、臟致死。（海保署提供）

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