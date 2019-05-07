金門阿嬤真勇健 見縣長來慰問露一手

2019-05-07 22:17

〔記者吳正庭／金門報導〕母親節前夕，金門縣長楊鎮浯今天慰問90歲以上高齡母親代表，表達敬意。縣府社會處長董燊說，金門女性在90歲以上的人口數約佔75％，是全國排名第1，象徵金門宜居，女性長壽。

楊鎮浯由縣府社會處長董燊、金城鎮長李誠智等人陪同，走訪慰問金城鎮北門里及金水里2位高齡母親代表，送上康乃馨及「母愛永恆」紀念酒，祝賀母親節快樂。

住在北門里的96歲李姓阿嬤很健談，一頭華髮梳理得相當整齊，早上5、6點起床，潄潄口再出門運動，她看到「客人」造訪，越講越開心，不禁站起來比手畫腳做晨操，「阿ㄋㄟ！阿ㄋㄟ！」大家看她做得來勁又氣喘吁吁，趕快要老人家停下喝口水、休息。

阿嬤記憶驚人，雖然講的都是在座客人長輩的事情，仍能串起正確的人脈圖系，讓楊鎮浯等人更是欽佩不已。

董燊說，金門籍65歲以上老年人口是1萬8179人，佔全縣總人口的13.03％，其中90歲以上的女性佔全縣90歲以上人口數的75％，在全國排名第1，象徵金門有非常適合居住的環境，尤其女性在金門是長壽的。

董燊說，今年約有724位90歲以上的高齡母親，縣府贈送給每位1瓶象徵「母愛永恆」的特製紀念酒，表達關懷高齡母親常年辛勞，為家無私奉獻的母愛及美德。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/