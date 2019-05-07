暖暖承福宮 明天辦捐血、大腸癌篩檢

2019-05-07 22:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕根據歐美國家研究顯示，實施糞便潛血檢查可以降低30％的大腸癌發生率，最可靠預防大腸癌的方式就是定期接受大腸癌篩檢。基隆市暖暖區衛生所與碇內承福宮合作，明天（5月8日）上午9點半至下午4點在承福宮媽祖廟舉辦捐血及免費大腸癌篩檢活動。

暖暖衛生所指出，經常在邀請民眾做大腸癌篩檢時，會聽到民眾說：「我現在又沒不舒服，上廁所也很順暢，沒問題啦！」

衛生所指出，大腸癌在早期並沒有症狀，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢，根據歐美國家研究顯示，實施糞便潛血檢查可以降低30％的大腸癌發生率，不需飲食限制，相當簡單方便。

如果糞便潛血檢查呈陽性時，就要進一步接受大腸鏡檢查，檢查過程如有發現病兆或息肉時，可以直接取樣做切片或是將它切除。

市暖暖區衛生所與碇內承福宮合作，明天（8日）上午9點半至下午4點，在承福宮媽祖廟（基隆市暖暖區碇內街13-1號）辦理「愛心捐血」及免費大腸癌篩檢（糞便潛血檢查），大腸癌免費篩檢對象為50至74歲民眾，每2年可篩檢1次，請攜帶健保卡，若有問題可洽詢基隆市暖暖區衛生所02-24572630。

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