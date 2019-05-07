週三東北風減弱水氣仍多 白天氣溫稍回升

2019-05-07 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）受到東北季風以及南方雲系影響，各地普遍有陣雨，尤其北東地區及山區地帶降雨狀況較為明顯。到了明天（8日），東北季風就會減弱，氣溫有略微回升的跡象，但要注意中部以北、東半布局部地區還是有雨的天氣型態。

根據「中央氣象局」預報指出，明天雖然東北季風減弱，但水氣仍稍多， 中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，中南部地區則以多雲天氣為主，但南部午後山區也會有陣雨發生，還請民眾多加注意，出門務必記得攜帶雨具。氣溫方面，明日各地清晨稍涼，低溫約19至22度上下，到了白天氣溫就會回升，北台灣高溫約25度，中南部則可以來到28至30度。

另外，「天氣風險公司」表示，預計週四、五會有微弱鋒面接近，狀況有些不穩定，但挾帶水氣不多，可能就是偶陣雨的型態。到了週末，水氣便會明顯減少，明顯回溫，甚至有些炎熱。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外特別提醒今天東北風偏強，明天才會逐漸減弱，今晚台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域仍有8至10級強陣風，沿海風浪大。明天基隆北海岸、宜蘭及花蓮沿海也會有長浪發生的機率，民眾如欲進行海上活動或作業請多加注意。

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