屁孩炫PO攻頂金門「無敵海景遮陽亭」網：如果摔下來…

2019-05-07 20:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門復國墩海堤觀景台上的遮陽亭，4月底遭兩名年輕人「攻頂」，還被貼上臉書；觀景台倚海而立，現場風勢強勁，臉友批評兩人是「拿生命開玩笑」、「如果摔下來，點閱率應該破萬」，版主則提醒「危險動作，請勿模仿」。

復國墩觀景台面向北碇島，是金門極東之地、觀賞日出的最佳景點，擁有無敵海景；臉書「靠北金門」日前貼出一張兩名年輕人爬到觀景台上面遮陽亭頂的照片。

觀景台建於離地面約8公尺的岩石上，遮陽亭高約6公尺，倚海而立，現場風勢又強又大；兩名年輕人冒險「登頂」，引發關切，有人說「突然想起小老鼠上燈台」、「誰家的孩子真無言」、「肯定是喝金門高粱後的副作用吧」。

金湖鎮民代表陳向鑫現勘指出，現場沒有任何防護措施，這是一個相當危險的動作，等於做了最不良的示範，希望遊客不要再做出類似危險動作；更期盼附近駐守的岸巡弟兄，若再發現類似情事，也要上前關心、規勸。

第九岸巡隊說，未來會加強宣導。金門縣政府說，遊客不當舉動有危險也有可能造成木造涼亭損壞，甚至影響其他遊客安全，不要因為一時起意，而造成大家的不便；縣府強調，將會加強巡查頻度，不容許港區有影響安全或惡意破壞漁港公共設施情形，若有相關情事屢勸不聽者，將依漁港法規定裁處新台幣3至15萬元。

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