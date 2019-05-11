天天吃好料》新竹市厚道飲食店 大碗公的美味

2019-05-11 09:36

［記者洪美秀／新竹報導］中午要吃什麼？是多數上班族每天最傷腦筋的事，新竹市百年歷史北門街的厚道飲食店，用大碗公裝滿滿的酥脆排骨、去骨香酥雞腿和軟嫩適中的焢肉，搭配香噴噴的米粒和時蔬，再喝上一碗鮮甜的蒜香蜆湯或四物雞湯，雖是便當菜色，但美味料理填滿舌尖味蕾，即使工作量多，都能精神飽滿。

以台灣40年代的復古風為主的厚道飲食店，店內的擺設充滿濃濃竹塹古城味，牆上是一幅幅40年代的新竹街道老舊照片，木桌椅凳就像在家中吃飯用餐般，精緻的復古風擺設，放著鄧麗君的輕柔音樂，很難想像這是一間快餐便當店，親民的價格，更是市區上班族用餐的首選。

厚道飲食店老板李雪鈴2年多前，放棄20年電子科技業主管的高薪，決定走入廚房，學餐飲料理，除有中年轉職的勇氣，更是婦女中年創業的絕佳代表。「一切從頭學」，李雪鈴就像餐飲科新生般，從雞腿的醃製、排骨酥粉的調製到每天拿鍋鏟炒菜。「這跟過去科技業生活完全不同，雖然緊湊辛苦，卻讓人有活力」。

李雪鈴說，取厚道飲食店，就是希望讓每位用餐者，都能感受到她在食物料理上的「厚道」精神，因此她用大碗公當飯碗，除鋪滿白飯、青菜，更會把排骨或雞腿鋪得滿滿的，一大碗公的美食，就像農村人家吃「割稻飯」用的碗公般，厚實飽滿。

店內的香酥雞腿飯及古早味排骨飯與好吃焢肉飯是排行前三名的熱門餐點，李雪鈴說，她的香酥雞腿不僅去骨，還會切段，就連排骨也會切片，希望用餐者可以輕鬆吃到鮮嫩多汁的雞腿肉，而不會沾到手或嘴，讓用餐也能很優雅。

而每天限量的焢肉飯，是用五花肉醃製及細火燉煮的，吃起來口感軟嫩，肥瘦比例的焢肉吃進去入口即化，很受長輩們喜愛。

此外，店內提供的湯品，首推蒜香蜆湯，親民的價格，是很多上班族的首選，因採燉煮方式烹煮，蒜香與蜆融合的鮮甜，讓上班族可以延伸一天的活力，精力滿滿。

而女性補血聖品四物湯，是用整支雞腿與中藥熬煮4個小時，不僅四物湯溫潤，雞腿軟嫩，更是補充體力的好湯品，很受女性饕客喜愛。

李雪鈴說，過去在科技業對品管很要求，如今轉餐飲業，她同樣對食材很要求，包括雞腿肉的醃製一定要8小時以上，選用的雞腿要新鮮契作，同時要去骨處理，而古早味排骨在下油鍋前要先按摩、拍打，每天的油鍋一定更換等，這些料理過程都馬虎不得，即使炸一塊排骨，步驟一步也不能少，這是她用心用「厚道」堅持的原則。

經常來用餐的新竹市議員李妍慧稱讚厚道飲食店的美味料理讓人會想一吃再吃，因為口味選擇多元，加上店內用餐環境舒服溫馨，是她與助理最常光顧的店家，得知李雪鈴是中年轉業且是婦女創業，更讓她佩服，可說是新女性代表。

李雪鈴說，從科技業轉餐飲業雖然挑戰大，但她很享受每天在廚房料理及服務他人的樂趣，也因先生支持及孩子已長大無後顧之憂，讓她能在中年做出重要的轉折決定，如今她仍樂於穿梭在油鍋及招呼客人間，因為從客人臉上、嘴上滿足的笑容，就是她堅持「厚道」料理的回饋。

中午了，還不知道吃什麼嗎？來北門街的厚道飲食店，絕對讓人大大滿足。

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