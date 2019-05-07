醫病》胸悶、胸痛莫輕忽 43歲男鬼門關走3次

2019-05-07 22:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中43歲王姓男子3年多前出現急性心肌梗塞，經緊急進行心導管手術撿回一命，沒想到1年後又出現冒冷汗、喘不過氣狀況，到院急診發現左前降支冠狀動脈再次完全阻塞，又出現急性心肌梗塞，經安排心導管手術，之後定期追蹤，但因沒戒菸，近日又出現胸悶上急診，檢查發現心肌酵素明顯上升，並發現支架內血栓，經藥物治療後才順利出院，年紀輕輕已驚險在鬼門關前走3次，醫師提醒民眾出現胸悶、胸痛莫輕忽。

國軍台中總醫院心臟科主任賴昭宏今天指出，心肌梗塞是指供應心臟養分的冠狀動脈阻塞，因心肌無法獲得足夠的養分及氧氣，造成心肌缺氧、壞死，進而導致心臟功能受損，患者極易因心律不整而猝死，因此民眾出現急性心肌梗塞時，要在最短的時間內將阻塞的血管打通，才能減少壞死的心肌組織，降低未來出現心臟衰竭與心律不整的機率。

賴昭宏指出，這名患者年紀輕輕就出現3次心肌梗塞，國際相關研究顯示，急性心肌梗塞患者，再次發生急性心肌梗塞的機率約14％，其中年紀大、男性病患，合併有腎功能不良、糖尿病、高血壓、高血脂等多重危險因子，更是再次罹患心肌梗塞的高危險群，而再次發生心肌梗塞患者死亡率更會提高1倍。

賴昭宏提醒，民眾若出現胸悶、胸痛、喘不過氣，並同時出現冒冷汗的症狀時，務必馬上就醫，千萬不要浪費時間在嘗試按摩穴道、扎針放血，或是綑綁肢體等民間偏方，而是應馬上就醫，透過急診部、心臟內外科及心導管室團隊緊急評估，執行心導管手術，才能在黃金治療期內打通阻塞的血管。

賴昭宏並說，患者接受心導管手術後，要嚴格控制三高（高血糖、高膽固醇、高血脂），並要按時服藥，切忌以為已經好了自行停藥導致病發，並要養成規律運動、控制體重，飲食也儘量低脂、低鹽，尤其像該名患者，因治療後沒有戒菸，成為再次發病的危險因子，要戒菸徹底控制危險因子，才能減少再發病的機率。

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