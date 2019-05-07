老外就愛一味！ 廢木變黃金夯回台灣

2019-05-07 18:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕外皮焦香內在酥軟多汁的煙燻、炭烤料理廣受歡迎，台灣有業者看準國外喜歡自己動手BBQ的風潮，利用加工技術，將台灣荔枝樹、棗子樹修剪後的農林副資材製成木質顆粒，成功外銷到海外，今年更與屏東科技大學合作，期待擴大循環經濟能量。

台灣生質能業者徐坤源說，外國人對煙燻、燒烤所使用的木材特別講究，不同的木材可以為食物帶來不同風味，而台灣的荔枝、棗子等果樹每年都會大量修剪，公司利用加工技術，透過網路訂單，前年開始陸續將木質顆粒銷往歐美國家，近年則引起國內消費者注意，慢慢紅回台灣。

徐坤源說，木質顆粒是再生能源的一種，具有低污染的特性，二氧化碳排放量趨近於零，且使用的是純天然農林廢棄物，因此兼具了環保、高效能、低污染、低成本的優點，為了擴大加工能量，目前在馬來西亞、印尼、非洲都有設廠，但最欠缺的即是技術人員，因此透過與屏科大產學合作，希望充實產業人才需求。

屏東科技大學「農林副資材循環利用創值開發中心」在農委會支持下今天正式啟用，木設系助理教授龍暐指出，生質顆粒可應用的面向非常廣，未來若能推廣至社會，實現類產業目標，初步估計將可達到年產量約1千噸，創造約1300萬的經濟價值，若是進一步發展生物炭，產值則更加可觀。

屏科大木設系主任林芳銘也表示，農林副資材可依不同等級做多元加工運用，除了作為生質能源的木質顆粒，另外可從農業副資材中製成活性碳、萃取木酢液等，加工後的應用則可以跨領域合作，目前也投入「生物炭於水產養殖環境改善」、「都市林土壤施用生物炭評估」及「養菇業之菇包廢棄物再利用」等項目研究，不僅為產業培養高階人才，也以解決大型農林廢料的不易處理且耗費預算等問題為目標。

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