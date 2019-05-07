「3不」7旬婦罹口腔癌 導因竟是假牙不合嘴

2019-05-07 20:13

〔記者謝介裕／南投報導〕假牙不合也會罹癌！南投縣1名年約70歲的陳姓婦女，從年輕到老都保持不抽菸、不喝酒、不吃檳榔的「3不」好習慣，近2個月來，舌頭經常破皮，且在同個部位反覆發作，遂在家人陪同下前往衛福部南投醫院就診，結果醫師發現陳婦舌側緣有明顯潰爛傷口，進一步切片檢查確診為第2期口腔癌，研判應是陳婦多年前配置的活動假牙，之後因牙齦萎縮導致咬合不整，但陳婦也未隨之調整，以致長期摩擦刺激口腔反覆潰瘍，才演變迄今罹患口腔癌，還好經手術治療後，目前恢復狀況良好。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，發生在口腔部位的惡性腫瘤，如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等區域，醫學上統稱「口腔癌」，其中舌頭及口腔頰黏膜，則是臨床中最易好發的2個部位，除了菸、酒、檳榔等3大致癌因子以外，蛀牙、智齒不正、拔牙後殘留的牙根或是咬合不佳的假牙，都可能因長期不斷刺激、摩擦口腔組織，導致反覆潰瘍、感染，久而久之便如該案陳婦一樣罹癌。

南投醫院牙科主任曾光暉進一步表示，上了年紀的銀髮族，在配戴假牙後，往往一戴就是2、30年，即便假牙出現鬆動、不合的情況，也多半選擇忍耐並繼續使用。

不過，隨著年歲的增長，人體的牙床或多或少也會產生變化，建議民眾應定期回診追蹤牙齒狀況，同時若發現口腔內破皮持續超過2週以上未癒合，抑或是出現白斑、紅斑、疣狀增生等異常症狀時，便應儘早就醫檢查，才是避免癌症找上門的保健之道。

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