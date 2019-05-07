15噸巨石砸破苗21線 南庄公所緊急搶通

2019-05-07 17:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕梅雨鋒面帶來連日大雨，苗栗縣南庄鄉通往知名景點神仙谷的苗21線，昨天約15公噸重的巨石從邊坡滾落，將路面砸破一個大洞，橫擋在路中央，南庄鄉公所緊急將巨石移至路旁，回填坑洞，搶通單向道路，今早再出動碎石機破壞巨石，恢復雙向通車，所幸未造成人員傷亡，後續將協請苗栗縣政府共商解決之道。

南庄鄉長邱梓增說，連日降雨使得通往神仙谷的苗21線約12公里處，再度出現邊坡滑落、落石情況，更有一顆比成人高、寬度約8公尺的15噸巨石滾落，將路面砸凹一處大洞，所幸當時無人車經過。

邱梓增先派怪手將巨石推往一側，清理沿途碎石，輾壓回填暫時修補凹損馬路，搶通一車道供雙向通行；今早再調派碎石機將巨石震碎、移除，恢復雙向通車。

邱梓增說，苗21線是通往鹿山、鹿場地區約50戶住家的重要聯外道路，但山區地質鬆動，遇雨天常有碎石、邊坡滑落，公所去年光是清理費用就耗掉約300萬，是地方沉重財政負荷，未來盼與相關單位研商解決方案，給居民安全回家的路。

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