中市明道中學近400位師生 今加入體驗飢餓救援飢餓行列

2019-05-07 22:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明道中學今天在校長汪大久帶領下，有近400位師生加入體驗飢餓救援飢餓行列。

明道中學今年第12次舉辦飢餓三十飢餓體驗自辦營會，近400位師生響應參與，從早上7點到晚上7點共12小時以不進食固體食物的方式體驗並感受身處於天災、戰亂、糧荒與急難中的弱勢兒童的困境與缺乏。

擔任明道中學校內飢餓體驗營會發起人、高二生何諺觀與活動團隊特別設計情境體驗的闖關遊戲，在校園內設置兩大主題區，藉由闖關遊戲的方式讓參與飢餓體驗的學生們透過各站的宣廣海報及遊戲過程，模擬難民在逃難路途中難以取得食物的景況，感同身受難民兒童的困境。

同時也在操場上排出一個巨型非洲形狀，象徵用愛來關懷非洲糧食短缺問題，希望世界上不再出現糧荒。

台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆表示，今年第30屆飢餓三十人道救援行動聚焦搶救最脆弱兒童，投入脆弱國家及遭遇天災、戰火衝突地區的緊急救援工作，更計畫於脆弱地區進行糧食保障、兒童營養健康等服務工作，幫助最弱勢兒童擁有基本的生存環境，並持續關懷國內特殊景況家庭的急難需求。

吳羿霆並邀請中部地區民眾一同凝聚中彰投在地力量，捐款響應第30屆人道救援行動，報名7月13至7月14日於高雄巨蛋體育館舉辦的飢餓勇士大會師，一同為搶救最脆弱兒童付出關懷行動。

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