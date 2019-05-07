傳統石板屋也走環保風 暨大原民專班石板屋靠太陽能板供電

2019-05-07 21:27

〔記者佟振國／南投報導〕傳統石板屋也走環保風！國立暨南國際大學原住民專班師生去年透過部落耆老協助，在校內興建排灣族傳統石板屋，但周邊無供電設備，透過發電機又有供電不穩的麻煩，同學積極爭取太陽能廠贊助，在屋旁設置太陽能板，利用大自然的能量解決石板屋用電需求，延續綠色校園的宗旨。

國立暨南大學5年前成立原住民專班，培育原住民人才，並在校內規劃1塊「原住民保留地」，主要供原專班從事各項教學使用，保留地上陸續蓋了賽德克族傳統高腳穀倉、泰雅竹屋，去年又完成1棟領有建照的排灣族石板屋。

石板屋周邊無供電設備，師生在屋內上課只能透過發電機，或從其他場館拉延長線供電，不僅不環保，也無法穩定供電，由於暨大是綠色大學，在全球700多所評比的大學中排名54，太陽能供電也是校內環保措施之一，師生決定延續綠色校園宗旨。

上學期原專班開設專案管理課程，8位同學組成專案團隊，試圖在手邊沒有任何資源下，解決傳統石板屋的供電問題，他們自修、找資料、向專家學者請益，了解太陽能基本知識，也尋求業者支持，最終由辰翔光電全額贊助，完成太陽能板設置。

暨大表示，同學透過團隊合作讓傳統石板屋結合新科技太陽能發電，符合原民善用自然資源，與自然共生共存，也解決石板屋教學或活動供電需求。

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