感恩母親節！週六帶媽咪來竹北 免費聽張涵雅開唱

2019-05-07 17:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾兩度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」的張涵雅，年初喜獲麟兒，隨即忙著籌備第一場感恩母親節的慈善公益演唱會，還邀請新竹區社福團體設攤，11日晚上6點半在新竹高鐵站前廣場登場，歡迎民眾偕同媽媽，一起在夜光下聽歌，共度一個難忘的母親節！

張涵雅感恩母親節慈善公益演唱會在新竹縣政府、縣議會和竹北市公所的支持下，由新竹縣不動產開發商業同業公會主辦，公會理事長吳國寶正是張涵雅的先生，希望藉此向全天下的媽媽致意，讓媽媽們開心，同時也幫助弱勢族群。

張涵雅今天感性現唱《天下的媽媽都是一樣的》，她說，這場演唱會專門為媽媽們安排，不論哪個年齡層都會聽到喜歡的歌，有快歌、慢歌、老歌、創作新曲或是應景的歌，曲子涵蓋國語、台語和英文歌，希望都能夠滿足所有媽媽的期待。

談及今年初甫產下第2個兒子，張涵雅說，這段時間的確比較辛苦，孩子才出生4個多月，緊接著籌備演唱會，體力負荷大，在這段期間深刻體會到家人的重要，也因為為人母而更加懂得要好好孝順媽媽，「當媽媽真的是一件很辛苦的工作」！

吳國寶透露，11日晚上，涵雅預計獻唱14首經典曲子，加上圈內好友賴銘偉、張心傑及許富凱，演唱會總共約30首歌曲。

竹北市長何淦銘說，演唱會在竹北市高鐵七路與高鐵八路間廣場舉辦，下高鐵新竹站即可看到，現場邀請了10多個社福團體設攤，邀請大家在母親節前夕一起聽好歌、做公益。

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