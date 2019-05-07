助考運 到彰市關帝廟擲出3聖筊就送文昌筆

2019-05-07 20:54

〔記者湯世名／彰化報導〕考季到，彰化市關帝廟即日起推出擲筊送文昌筆活動，只要考生在文昌殿連續擲出3個聖筊，就可以獲贈文昌筆1支，不僅具有安定考生心理的作用，還可獲得關帝廟梓潼帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡聖帝、孚佑帝君「五文昌」庇佑考運。

彰化市長林世賢表示，這個擲筊送文昌筆的活動，須由考生本人祈求，每人限求1支；考生點香一柱後，先至大殿向關聖帝君稟告姓名、住所、考試日期、地點、願望等，再到文昌殿向文昌帝君、魁斗星君稟告姓名、住所、考試日期、地點、願望等，即可開始擲筊向文昌帝君祈求文昌筆，但須連續擲出3次聖筊，始可至服務台領取文昌筆。

考生領取文昌筆後，還須將文昌筆沾上放置於關聖帝君、文昌帝君與魁斗星君座前的3處硃砂，才算完成整個祈求文昌筆的儀式。

林世賢還貼心提醒說，文昌筆的硃砂只需沾至筆頭一半即可，並待硃砂陰乾後再蓋上筆蓋。

他表示，這個擲筊送文昌筆活動是關帝廟浴火重修後，第一次於考季推出，且關帝廟內有奉祀5位與讀書相關的神明，分別為梓潼帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡聖帝、孚佑帝君，考生可以帶著象徵考運的芹菜、包子、粽子、菜頭等來到關帝廟，求得文昌筆點上硃砂後，一次獲得「五文昌」庇佑考運！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/