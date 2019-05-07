儀隊女孩錄取台大醫學系 最重要的一句話是…

2019-05-07 19:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化秀水女孩陳冠臻錄取台大醫學系，她來自尋常的小康家庭，父母都是上班族，她從小對於文字的聰穎，讓小學老師陳秋月連打了4通電話到家裡，希望父母能夠同意讓女兒去進行資優鑑定，果然她一路念資優班到高中，陳冠臻期許自己能成為五大科的醫師，幫助更多的人！

「一次只做一件事！」陳冠臻說，她一路念民生國小、陽明國中、台中女中資優班，很多人都以為學業一切都很順利，但事實不然，因為同學都是高手中的高手，自己也要非常努力，才能保持學科表現；加上高中參加許多活動，不論是儀隊或是英語辯論，也會面對社團與念書之間的抉擇，但她秉持「一次只做一件事」的堅持，也就是念書就專心念書，玩樂就專心玩樂，一次做好一件事情。

陳冠臻就讀台中女中時參加儀隊，她覺得這是挑戰自己不擅長的事，自認手腳不協調的她，必須在反覆練習下才能達到團體動作齊一的標準，無論表演或是表賽，都要團隊向心力的最大考驗，也讓她深刻體驗到這不是一個人的成功，而是團隊的成功。

陳冠臻說，她喜歡與人相處，醫師是個高度專業的工作，醫學更需要團隊合作，由於她很清楚知道自己志願是醫學系，在生涯發展的目標明確下，先找到追尋的意義，才能承受考試的巨大壓力，也就可以堅持下去！未來她期許自己未來朝向「內、外、婦、兒、急診」五大科發展，幫助更多的人！

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