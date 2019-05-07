這份股東會紀念品 讓在地農民笑了

［記者黃淑莉／雲林報導］又到一年一度「領股東會紀念品」的時間點，各家股東紀念品琳瑯滿目，這家公司向雲林華南社區採購以在地小農生產的台灣咖啡豆，混合進口豆的「華南特調咖啡」當紀念品，一起行銷社區產品，且讓小農咖啡豆有通路。
古坑華南社區這幾年與華南國小合作，原本冷清的社區因為居民自主參與，變得有溫度，今年社區進一步推動產業，期盼藉由把產業推出去，讓社區青年回留，今年推動「與土地零距離」專案，獲勞動部多元就業開發方案補助，推出多樣別具特色的社區農特產品。
其中以古坑華南及華山的咖啡小農生產的台灣咖啡豆，社區向小農收購，推出「純粹台灣」、「華南特調」兩款咖啡，包裝上有咖啡豆、濾泡掛耳式真空包。
華南「土地零距離」專案督導賴雅玫指出，濾泡掛耳式真空包的包裝是以咖啡「害蟲」為主角，有咖啡果小蠹、台灣獼猴、飛鼠，牠們都愛吃咖啡果，也讓消費者知道咖啡生態。
賴雅玫透過友人介紹到富喬公司，介紹華南農產品的故事受到業者肯定，選購了6萬包濾泡掛耳式真空包，每三包裝一袋做為今年股東紀念品。
富喬公司副總經理廖誠場表示，好的東西與好朋友分享，希望透過這份紀念品協助在地農特產品打開通路。
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富喬公司向古坑華南社區採購6萬包濾泡掛耳式咖啡做為今年股東紀念品。（記者黃淑莉攝）
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古坑華南社區多元就業開發方案人員忙著包裝咖啡。（記者黃淑莉攝）
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古坑華南社區的濾泡掛耳式真空包咖啡包裝是由曾獲德國紅點設計獎的王立俞設計，很有特色。（記者黃淑莉攝）
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