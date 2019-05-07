這份股東會紀念品 讓在地農民笑了

2019-05-07 17:22

［記者黃淑莉／雲林報導］又到一年一度「領股東會紀念品」的時間點，各家股東紀念品琳瑯滿目，這家公司向雲林華南社區採購以在地小農生產的台灣咖啡豆，混合進口豆的「華南特調咖啡」當紀念品，一起行銷社區產品，且讓小農咖啡豆有通路。

古坑華南社區這幾年與華南國小合作，原本冷清的社區因為居民自主參與，變得有溫度，今年社區進一步推動產業，期盼藉由把產業推出去，讓社區青年回留，今年推動「與土地零距離」專案，獲勞動部多元就業開發方案補助，推出多樣別具特色的社區農特產品。

其中以古坑華南及華山的咖啡小農生產的台灣咖啡豆，社區向小農收購，推出「純粹台灣」、「華南特調」兩款咖啡，包裝上有咖啡豆、濾泡掛耳式真空包。

華南「土地零距離」專案督導賴雅玫指出，濾泡掛耳式真空包的包裝是以咖啡「害蟲」為主角，有咖啡果小蠹、台灣獼猴、飛鼠，牠們都愛吃咖啡果，也讓消費者知道咖啡生態。

賴雅玫透過友人介紹到富喬公司，介紹華南農產品的故事受到業者肯定，選購了6萬包濾泡掛耳式真空包，每三包裝一袋做為今年股東紀念品。

富喬公司副總經理廖誠場表示，好的東西與好朋友分享，希望透過這份紀念品協助在地農特產品打開通路。

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