9旬嬤遭逢癌子開刀 台電修電、加菜慰問

2019-05-07 20:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉高齡95歲李阿嬤，最近因67歲兒子罹患胃癌開刀需要照顧，但對於中低收入戶李阿嬤來說，生活卻愈顯困頓，台電南投區營業處得知後，今在處長黃美蓮帶領下，到阿嬤家中探訪慰問，協助更換燈具、查修線路，並提供3600元加菜金，舒緩阿嬤的生活壓力，黃美蓮盼藉此拋磚引玉，呼籲各界關懷弱勢民眾。

李阿嬤今看到那麼多志工到她家慰問，心情放鬆不少，對於志工免費更換燈管，還一併查修線路感到欣慰，感謝在生活遭逢變故之時，還有人願意伸援關懷，真的很感激。

黃美蓮表示，今年農曆春節前，台電南投區處志工團曾到水里永興村慰問中低收入戶，協助更換燈具、查線等，還提供加菜金2000元，以棉薄之力盼讓民眾好過年。

今她則率志工團再度來到水里，預祝高齡95歲的李阿嬤母親節快樂，同時協助更換燈具及查修內線，並自掏腰包提供加菜金，希望用實際行動關懷弱勢，雖然只是棉薄之力，但卻是對李阿嬤的關懷與心意，期盼關懷行動能達到拋磚引玉，讓更多善心人士關注社會弱勢。

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