預售屋風險高 專家提醒要注意

2019-05-07 17:32

〔記者邱書昱／新北報導〕購屋是人生大事，與成屋、中古屋相比，預售屋自備款一般都是總價10％到20％，頭期款、工程款等都可以慢慢分期付款，對於首購族是一大吸引，但是市面上也有不少建商倒閉成爛尾樓等案件，讓消費者心中打上問號。中信房屋三峽北大加盟店長曾雅甄提醒，可先瀏覽上市櫃建設公司，查詢建商有哪些完工的建案，到現場觀察狀況、品質，能夠多一層保障。

曾雅甄說，預售屋的風險在於還沒有動工，無法有實體建物能夠觀察，另外，樣品屋通常經過設計，屋內已經陳設物件，因此坪數可能也會和想像中有所落差。

「消費者要注意建商的穩定度、財力、聲譽。」曾雅甄建議，有商譽、品牌的建商在台灣長時間紮根，資產也足夠，對於一些狀況通常不會置之不理，再來消費者也可以搜尋建商有哪些建案、銷售狀況、建材等。

她強調，首購族沒有買房經驗，合約內容更需要詳細閱讀，不清楚的就要當下問，自己也要做好功課，如果本身有租屋者也要小心，退租日期盡量不要和廠商的入住時間相同，萬一無法如期交屋屆時連住處都沒有著落。

雖然預售屋能夠分期還款壓力不會太大，不過，新北市消費者保護官兼室主任王治宇認為，盡量不要買預售屋，風險大之餘，有些建商蓋不下去消費者血本無歸，或者房子亂蓋交屋時出現漏水、牆壁龜裂、公設亂蓋等問題，可能得走法律途徑得不償失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/