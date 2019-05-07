鋪哏10年！米酒釀成威士忌 大進國小啟封學生好奇聞香

2019-05-07 16:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕這哏鋪了10年！宜蘭縣冬山鄉大進國小，10年前在全校師生見證下，以橡木桶封存高濃度米酒，要製成威士忌，今年50週年校慶，校方昨啟封這批老酒，經時間淬鍊，開封一刻飄散濃郁酒香，有學生忍不住直呼「很香、很感動！」

大進國小位於梅花湖畔，該校40週年校慶時，時任校長的黃俊仁提議用老酒陳封兒時記憶，校慶當天在全校師生見證下，將高濃度米酒以橡木桶封存，為10年後校慶「埋哏」。

封存見證人、大進國小教導主任彭成文說，因大進村名產之一就是水果酒，當時想為學校留下記憶，因此才決定用釀酒方式，將校慶當天的回憶，彌封在橡木桶中。

因水果酒較難保存，協助釀酒的餐廳業者張慶松，選擇用宜蘭米釀成的米酒為酒體，倒入美國波本橡木桶，經10年光陰，成為琥珀色的穀類威士忌。

今年為大進國小五十週年慶，校方決定將封存的米酒「啟封」，十年前封存的記憶，重現於學弟妹眼前，有學童一聞到濃郁酒香，就大喊「好香哦」、「感動」、「原來酒放10年變這樣！」

「沒想到時間過得這麼快！」彭成文笑說，這桶酒在學校陪伴十年，每次經過校長室，都能聞到淡淡酒香，如今啟封，看得很感動；五年級學生蕭林軒說，原來無色米酒放入橡木桶，經多年後顏色會改變，跟自己想像的不一樣。

「這個哏鋪了10年！」大進國小校長諶志銘說，老酒如同記憶，會越陳越香，啟封老酒是學校課程的一環，代表學校傳承，一棒接一棒；這批陳年老酒完成過濾、裝瓶後，會預留20％，預計5月11日校慶當天，再裝入新酒封存，迎接下一個10年。

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