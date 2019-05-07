台東高商制服「校花」外型出色 升學表現更亮眼

2019-05-07 15:46

［記者黃明堂／台東報導］台東高商學生在今年度科技校院繁星推薦入學表現亮眼，有3位學生分別錄取國立大學，「校花」呂培郁不只外型出色，升學表現更亮眼，上榜國立台北商業大學財務金融系。

「自由時報」電子報在2017年9月刊出「校服我最正」系列報導，其中9月14日刊出台東高商的水手服，當時一年級的呂培郁是制服模特兒之一，十分上相，讓外界對台東高商的水手制服刮目相看。

另外2位上榜國立大學的是商經科陳梓伶錄取國立高雄科技大學國際企業系，會計科李袁佐錄取高科大海洋休閒管理系。

會計學程呂培郁外型亮眼，各項學習也都不含糊。她出生於農家子弟，在國中階段就立定志向走技職路線，就讀東商的會計學程，積極參與學生自治團體，不僅擔任班聯會公關組副組長，在班上更勝任連續3年的班長，也擔任儀隊旗手。

呂培郁還會利用課餘時間參與領導人才培育營活動，熱心從事志工服務，參加專業英日文詞彙與聽力大賽南一區賽獲商業與管理專業英文詞彙組亞軍，代表台灣到中國北京參加第八屆大學生計算機應用能力與專業英文暨海峽兩岸產業核心技能素養大賽獲得二等獎。

陳梓伶是到東商就讀時，才發現自己對商業領域相關課程感到很有興趣，加上語文是拿手的科目，因此努力朝高科大國際企業系前進。

李袁佐的家經營傳統早餐店，他三年都住宿舍，勤奮向學，三年來始終保持前三名，且擁有不錯的外語能力。

校長劉玲慧表示，台東高商不僅提供學子專業知識與技能的學習，更尊重學生多元學習表現的呈現，在技職育才的路上播種灌溉，營造師生共同期待孩子花開的千姿百態。

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