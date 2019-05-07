「母親」角色恐瀕臨絕種 民團籲補助從二寶開始

2019-05-07 16:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著生育率越來越低，「母親」角色恐將瀕臨絕種，根據兒福聯盟調查指出，超過6成育齡婦女不生小孩，其中經濟條件是最主要考量，兒盟呼籲政府要「催生」，必須從落實友善企業、合理房價、支持全職媽媽、補助從二寶開始等政策著手。

台灣總生育率已連續4年下滑，近來國際排名常落在後段班，去年僅高於韓國，名列全球倒數第2，人口問題已成國家發展重大議題。兒盟發布的調查也顯示，6成1育齡女性根本沒計畫要生，或者沒打算再生。而越年輕的未生育女性甚至認為「不生孩子也沒關係」、「與其養孩子，不如養寵物」。

至於不願生育的原因，調查指出，有近6成4的媽媽表示「經濟狀況不允許，無法負擔育兒費用」，也有超過4成1的媽媽說「無法保證給孩子理想中的生活」；值得注意的是，超過5成5未生育的女性表示「不想現有的自由和較寬裕生活被影響」，整體因素幾乎都與經濟能力有關。

從調查也可看出，對於正在發展事業的年輕女性，有3成4認為在生育孩子這件事情上，會得不到工作職場上的支持，超過4成2認為政策的支持仍然不足。這也造成7成5職業婦女常感到工作和育兒不平衡，7成2全職媽媽最困擾財務或健康失衡。

兒盟政策中心主任李宏文分析，只要能夠合理房價、促使收入增加、完善企業友善育兒措施，就能提高9成女性生育意願。因此政府應更積極改善勞動條件、督促企業落實友善育兒政策；且平衡托育補助與育兒津貼金額，有助於提供全職媽媽經濟支持和資源協助；此外，平抑房價、建設公共住宅上更應加快腳步。

調查中也提及，目前不論優先使用（準）公共化幼托服務或其他相關補助，政府都只針對家有3個孩子的育兒家庭才加碼，然而現實上家有2個孩子的母親，再生育意願只有約1成1，遠低於有1個孩子且願意再生的近5成比例；而在未生育的女性當中，僅有不到1成願意生3胎以上的情況下，兒盟主張應該從第2胎就開始加碼育兒津貼與幼托補助。

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