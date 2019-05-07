下營南59線黑橋改建 5/20起全線封閉

2019-05-07 15:41

〔記者王涵平／台南報導〕往來下營、麻豆的南59線黑橋因寬度不足、樑底太低中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，影響橋梁安全，銜接橋梁上下游護岸也尚未治理，影響渠道通水能力，5月20日起改建，全線封閉，籲請用路人改行駛替代道路。

南市工務局表示，黑橋跨越麻豆排水，為銜接下營區、麻豆區重要橋梁道路，現況橋淨寬為9.28公尺，橋長52.20公尺，有排水及交通安全疑慮，將改建為單跨箱型鋼梁橋，淨寬為12公尺，橋長69.60公尺，將不設置橋墩，對於河道衝擊減少，並提升防洪標準為10年重現期距之洪峰流量，減低區域淹水損失。橋梁改建工程含護岸治理工程所需總經費約1億3千萬，預計109年8月底完工。

工務局表示，道路封閉期間，北上下營可由麻豆區新生北路（臺19甲線）左轉中山路二段（南58線），施工期會儘量縮短。

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