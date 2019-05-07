台博館與北市聯醫合作 推全國首創失智「博物館處方箋」

2019-05-07 15:34

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院今與國立台灣博物館簽署「失智友善博物館」合作備忘錄，聯醫預計六月開始可為失智症患者開「失智友善博物館處方箋」，讓失智症者與照顧者免費到台博館看展。台博館也已完成三十二名人員的培訓，未來將可為失智症者進行導覽等服務。

世界衛生組織估計，全球每三秒就增加一名失智症患者。台灣去年底推估失智人口也已達二十八．二萬人，預估一五○年失智人口將達九十三萬人。北市衛生局因此與簽訂台博館簽訂備忘錄，共同營造失智症照顧環境，以後民眾到聯合醫院七家醫院、十個院區，醫生可以開立處方箋，轉介失智症者到博物館參加文化活動。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅說，過去大家較注重失智症的藥物治療，不過越來越多證據發現，非藥物智療也很重要，且照護應該要融入到生活中，博物館也是其中一環。聯醫因此希望失智症患者可以走入社區、到博物館參與文化活動。

聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，聯醫已經關注失智症議題許久，這次推動「失智友善博物館處方箋」，是正式將博物館與醫療資源結合。他也提到，很多失智症個案不願出門、卻很聽醫生的話，醫院可藉由處方箋鼓勵病患走出家、到外面活動。且醫生在開博物館處方箋時，一次會開兩到四張的免費入場資格，讓患者可以帶家人一同前往，達到社交、運動、促進語言表達等益處，醫生還會要求患者到博物館進行拍照、寫日記等「作業」，以確實追蹤。

劉建良表示，國外也有一些美術館有推動失智症友善的活動，會帶失智症患者到美術館看畫，由於藝術本身沒有好壞、也無標準答案，可以讓失智者感到放鬆。聯合醫院未來也會考慮與台北市立美術館進行合作，讓失智症者有更多地方可以去。

台博館館長洪世佑表示，這次聯醫與台博館合作開發「失智友善博物館處方箋」方案是全國首創，館內的第一線服務人員與志工從二月起就開始進行受訓，現現已有三十二人完成面對失智症者相關培訓，可為失智症者做導覽等服務。

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