兄弟檔全國技能競賽都獲獎 兩人相約再戰決賽「誰也不讓誰」

2019-05-07 15:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕就讀宜蘭羅東高工機械科的賴炳文、賴秉志，兩人是兄弟檔，最近參加全國技能競賽，在綜合機械項目分別奪下銀牌與第4名，兩人預計9月決賽再次碰頭，兄弟倆人笑說，「決賽誰也不讓誰！」

哥哥賴炳文就讀羅工機械三乙，弟弟賴秉志則就讀機械二甲；高一升高二暑假，剛準備念高中的賴秉志，見哥哥利用暑假到校準備比賽，利用車床工具志做精密零件，獲得滿滿成就感後，跟隨哥哥腳步，踏入機械領域。

就讀同科系的兄弟倆，前後加入學校技能競賽選手培訓，去年全國技能競賽，賴炳文摘下第4名、賴秉志拿下佳作。今年兩人捲土重來，於同一類科成績精進，分別拿下銀牌與第4名，晉級9月全國決賽

賴秉志笑說，比賽項目是用車床工具銑出精密零件，誤差僅容許毛髮粗細；由於過程得忍受高溫、吵雜的工具機環境，因此練習期間吃了很多苦。

兄弟倆人平時在校一起練習，返家後彼此檢討精進，賴炳文認為，是兄弟倆人在家互相激勵、切磋，才能順利獲得好成績。

不過，因決賽時兄弟倆將成敵手，賴秉志則笑說，因決賽攸關國手選拔，到時候「誰也不讓誰！」

羅東高中今年在全國技能競賽北區初賽，合計摘下2金3銀6銅2優勝6佳作，成績創歷年新高；其中，機器人職類表現最優，資訊科葉錫勳、劉秉翔獲得金牌，陳宥中、廖胤瑞則獲銀牌肯定，校方昨頒獎表揚獲獎同學。

校長張以方說，所有選手和指導老師除課間訓練外，幾乎例假日都以學校工場為家，捨棄了許多娛樂，才能獲取好表現；近年羅工表面全面提升，尤其注重學生技能專業的培養，讓師生全力投注訓練，交出好成績。

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