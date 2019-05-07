嬰幼兒疫苗接種管理好幫手 柚子醫師說︰LINE一下就好

2019-05-07 16:10

〔記者林惠琴／台北報導〕「陳醫師，我忘記帶小孩去打疫苗了，怎麼辦？」經常在網路上分享看診與育兒經驗的「柚子醫師」陳木榮表示，在門診中，有時會聽到家長充滿擔心提到類似問題，建議可以使用衛福部疾管署與宏達電一起合作的LINE@疾管家，時刻掌握疫苗接種資訊不再是難事！

疾管署副署長莊人祥表示，疾管家上線將邁入第3年，累計已有超過8萬人加入，除了原有的90多種傳染病及國際旅遊諮詢功能外，在母親節前夕更升級提供孕婦與幼兒客製化防疫資訊，希望新功能可以成為辛苦媽媽的得力助手。

陳木榮在記者會現場示範操作疾管家的新功能，針對嬰幼兒疫苗接種資訊，不只可協助計算接種日期，並且還有接種前的健康評估、鄰近接種院所查詢、接種提醒等多項服務。

陳木榮指出，嬰幼兒接種疫苗的時間點很重要，若遇到特殊狀況，像是小孩突然發燒，打亂原先安排好的疫苗接種時程，疾管家就是一個很方便的工具，可以有效率地管理與提醒相關事宜，尤其是對家裡有多名小孩的家長助益不少。

疾管署提醒，一般民眾可用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，與疾管家即時互動，將會在第一時間提供資訊、協助管理與解答疑惑。

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