行銷新北「茶鄉」產業 有機包種茶評鑑明開放報名

2019-05-07 15:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市有「茶鄉」之稱的坪林區，隨著有機茶產業漸趨成熟，今年舉辦的「有機包種茶分級評選會」更擴大與新北市政府、新北市農會文山茶推廣中心等合作，凸顯有機茶的價值，並提升品質，邀請大台北地區的有機茶農明天到瑠公基金會報名參加。

坪林區位於翡翠水庫的上游，為新北有機包種茶的主要產區，也是評選會參賽點數最多的地區，透過新北市政府農業局輔導，至今已有2個有機茶產銷班。此外，當地許多茶農從10年前開始陸續轉型有機耕作，已復育保育類樹蛙及整個生態鏈。

「有機包種茶分級評選會」已邁入第3年，農業局指出，今年以有機茶園指標-翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級，分為三隻蛙-金蛙選；兩隻蛙-銀蛙選；一隻蛙-銅蛙選，並新增特選獎，吸引有機茶農角逐獎項，並共同行銷帶動有機茶產業整體發展。

農業局表示，有機包種茶分級評選會報名日期為5月8日，採現場報名制，需攜帶有機農產品驗證證書正本及影本、身分證、私章至執行單位瑠公基金會報名參加，繳茶日期暫定為5月28日，評審時間暫定為5月30日，詳情可於「有機包種茶分級評選會」報名簡章查詢，或洽瑠公基金會電話（02）2394-5029。

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