台南創意新人獎出爐 台南應用科大奪4首獎

2019-05-07 15:10

［記者劉婉君／台南報導］「2019第八屆台南創意新人獎」出爐，7大設計類首獎及佳作中，台南應用科技大學共獲得4項首獎及2項佳作，所有得獎作品後續將媒合於「文創PLUS－台南創意中心」展出。

「台南創意新人獎」由台南市文化局與「台灣新一代設計展」、「金點新秀設計獎」合作，希望培育設計人才，並將主題聚焦於台南文化及創意，首獎除頒發獎狀外，還有獎金1萬元及由亞洲知名設計師陳俊良設計的獎座。

今年各類首獎為：產品設計類「窗錦」、工藝設計類「續，西拉雅」、包裝設計類「台南遊屐」、視覺傳達設計類「小小繡才」、數位多媒體設計「西市說」、空間設計類「台南門戶再造-國賓商業大樓立面活化」及時尚設計類「花磚記事」。

佳作有：產品設計類「漂流之家」、工藝設計類「廟埕逗相報」、包裝設計類「祈神問府」、視覺傳達設計類「『泉利打鐵』鐵店品牌視覺設計」、數位多媒體設計類「上課了！老師」、時尚設計類「歷日曠久-府城赤崁」。

台南應用科技大學的「台南遊屐」，將閩式及日式木屐賦予創意；「花磚記事」將地磚、浴缸重新轉換圖章印記，與皮革完美結合，具實用及時尚性；「續，西拉雅」將西拉雅意象巧妙轉化為時尚的皮件包款；「西市說」以6篇主題動畫，活潑逗趣地分別介紹台南西市場的起源及特色行業。

中國科技大學視覺傳達設計系的「窗錦」，以花窗的窗心、前景與遠景3部分，設計成可替換的夜燈，藉由包裝設計的巧思，使桌曆可闔起與展開，透過立體與空間感展現府城特色花窗的美學。

南台科技大學「小小繡才」，將台南古蹟建築與傳統「刺繡」工藝結合，設計精美又兼具教育與展示功能。

崑山科技大學空間設計系的「台南門戶再造-國賓商業大樓立面活化」，創造新的垂直動線與人行道結合，活化台南火車站前國賓大樓的閒置樓層。

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