今年最小腸病毒重症！男嬰出生5天就發病

2019-05-07 15:05

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布上週腸病毒門急診就診7183人次，較前一週增加12.7%，各地區就診人次均呈上升，尤其花東地區上升幅度更高，且國內新增2例腸病毒重症，分別為北部1歲女童與中部新生5天男嬰，其中，男嬰是今年年齡最小的重症，所幸兩人均已康復出院。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，北部1歲女童3月初因嘔吐、抽搐等症狀就醫，後續症狀持續，且出現意識改變等情形住院，研判合併有呼吸衰竭、疑似腦炎等狀況，經檢驗確診腸病毒D68型併發重症，所幸現已康復出院。

黃婉婷指出，另一名中部新生5天男嬰，則是出生後5天就因發燒就醫並收治住院，後續轉入加護病房治療，有腦膜炎、心肌炎、血小板低下等情況，經檢驗確診腸病毒克沙奇B5型併發重症，經治療後症狀改善也已出院。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，今年累計8例腸病毒重症，分別感染腸病毒71型4例、腸病毒D68型2例、克沙奇A10型及克沙奇B5型各1例。另外，近4週社區腸病毒以克沙奇A型為多，但也有出現腸病毒71型輕型的散發個案。

疾管署提醒，家中有嬰幼兒的民眾，要落實正確勤洗手、有症狀避免接觸嬰幼兒等；若發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速送往大醫院接受治療。

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