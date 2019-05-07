驚！國內感染麻疹增10例 有人去小巨蛋看盧廣仲演唱會

2019-05-07 14:51

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增11例麻疹，其中，10例國內感染，均住在北部，有8人是2起職場群聚感染事件，包含6人是某科技公司、2人在某酒館工作，其中，有個案在可傳染期間曾到台北小巨蛋看盧廣仲演唱會，醫師提醒麻疹傳染力高，有相關活動史的民眾應做好自主健康管理。

疾管署副署長莊人祥表示，某科技公司的6人職場群聚感染事件中，分別是3男3女，介於20多歲至30多歲，其中1人於4月24日發病、5月1日出疹，經就醫通報確認，衛生單位進一步調查發現其餘5名職場接觸者也在4月27日至5月2日陸續發病、出疹並確診，研判可能是同時間被感染，但感染源待釐清。

值得注意的是，不少個案在可傳染期間有公共場所活動史，包含搭乘台北捷運、公車，或是到國賓戲院、錢櫃、西湖市場等，其中1名20多歲的女性更曾於4月26日下午5點到晚上9點到台北小巨蛋觀賞盧廣仲演唱會。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，麻疹傳染力高，若是在密閉空間，只要是感染者經過的地方，在2個小時內，免疫力較低落的族群均有遭到感染的風險。

在某酒館工作的2人職場群聚感染事件，均為30多歲男性，陸續於4月15日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診，由於工作地點經常接觸外國客人，不排除可能因工作時接觸症狀不明顯人士而感染，但感染源仍待釐清。

其餘2例新增麻疹則是9個月大女嬰、30多歲女性，均為之前公布麻疹個案的接觸者。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，今年國內累計89例麻疹，包含59例為國內感染，其中42例為接觸者，以及30例為境外移入。

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