北市影視音學校辦學惹議 北市議員大酸柯文哲「王莽非雍正」

2019-05-07 14:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕本報今日獨家報導，台北市長柯文哲一手催生的影視音實驗教育機構（TMS），爆發辦學爭議，傳出家長、學生對辦學主軸更改有意見，也發生找不到老師的窘況，引起北市議員關注。北市議會教育委員會今早邀文化局、教育局進行專案報告，詢問有關影視學校的辦學問題，文化局長蔡宗雄坦言，確實有耳聞家長與學校總監意見不同，已要求學校檢討並向他說明會議溝通內容，但他強調文化局沒收到任何陳情。

北市議員秦慧珠當場建議，既然文化局辦教育不夠專業、配套也不足，既然教育局專門辦學校，影視音學校就回歸到教育局，對學校未來發展比較好。對此教育局長曾燦金說，這部分還是要尊重學校的意見，但教育局5月8日將召開審議會，輔導訪視學校給予協助。

本報今日報導揭露，影視音實驗教育機構辦學今年邁入第3年，學校新到任林姓主任調整學校辦學主軸，包括取消自主學習計畫學分限制等，引來家長反彈，老師因此也留不住，內部抱怨聲浪不斷，文化局趕緊調查，內部調查轉給蔡宗雄未處理，文基會副執行長張益贍收到後，竟也沒處理。

秦慧珠今日關心影視音辦學的問題，先是問影視學校校長小野是否有到場，蔡宗雄說，「沒有」，秦則要求蔡說清楚影視音學校與家長之見的溝通問題，蔡宗雄回答，學校總監（指主任）今年2、3月換人，「少數家長對總監選課與辦學方向有些要檢討修正的，文化局沒收到任何陳情，但有耳聞，因此要求學檢討，校內也在進行溝通程序，也會邀請相關家長了解」。

秦慧珠追問總監跟家長的意見哪裡不同？蔡宗雄說，他只聽到一個家長意見比較強烈，有溝通不良，好像是針對小朋友的選課時間與學分認定有意見，我耳聞這位家長是意見領袖，在家長會扮演一定角色。

秦慧珠再問，報指稱家長反對實驗學校，蔡宗雄則回答，「那個是報載，我聽說不是這方面。」秦慧珠認為，影視音機構是一件好事，既然文化局辦教育不專業、配套不足，現在也只能用寶藏巖，空間不夠就回歸到教育局來辦，可以使用各種教育資源例如各學校。

教委會召集人、北市議員吳世正諷刺，柯P根本是大外行，秦慧珠也酸說，「孩子生下還不知道怎麼養他，孩子、家長、老師都有抱怨」，因此在制度做調整，不是要限制自主性，讓學校得到更多照顧與資源。

吳世正批評，柯P不尊重專業，以為選他出來就最大，像是南洋北流計畫也是拿北市預算補助外國人，民主國家首長的權力有受到法律、慣例的規範，民主國家有權力的傲慢是很奇怪的事情，「（柯）還自比雍正皇帝，很奇怪，他是王莽，我對歷史也有點了解，雍正皇帝知道的話絕對會被他氣死」。最後吳世正更語重心長說，各局處官員是效忠憲法的官員，維護法律行政，不是奉承一個民選的市長。

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