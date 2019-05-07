「美好的時光」柳奇醫護畫展慶國際護師節

2019-05-07 14:20

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今日舉辦「美好的時光」畫畫趣15人聯展，由院長黃順賢與喜愛畫畫的醫護同仁揭幕，從生活出發的百餘幅繪畫作品，吸引民眾熱情觀展，讓今年國際護師節慶祝活動很藝術、很療癒。

參展者之一的護理師顏閩嘉表示，護理不只是一門「科學」，同時也是一門「藝術」，除了熟悉的「護理美學」課程外，繪畫可以讓自己在身處高度專業及壓力的工作環境中，選擇以不同視角，轉換心境，讓自己更樂於工作，享受付出的成就感。

她說，在畫畫的過程中，能在屬於自己的天地裡，盡情地揮灑、任性地取捨、大膽地築夢，專注忘我地完成每一幅作品，從數十分鐘到數小時，就是生活美好的時光。

聯展展期至5月31日，展出作品大多為日常生活的抒情，包括「繪營養」、「繪手作」、「繪季節」等主題，還有延伸生活主題「懷舊」、「美味」、「美好」、「花香」、「鄉土風情」等。

此外，今日也舉辦「防骨鬆．固骨本~愛護媽咪付豬行動」母親節關懷系列活動，除了安排骨質密度與多項健康檢查外，同時還安排送愛到病房、骨鬆衛教講座、器官捐贈與預立醫療照護諮商宣導等活動，讓來院看診民眾、住院病人及其家屬感受到溫暖的節慶氣氛外，還要一同來提醒及關心母親的健康。

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