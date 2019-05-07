梅雨鋒面發威 全台6測站近24小時累積破百毫米

2019-05-07 14:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面影響，近日各地陰雨綿綿，尤其昨晚到今天白天北部地區出現較大雨勢，中央氣象局指出，全台共有6個測站近24小時累積雨量破百毫米，最大累積雨量出現在瑞芳員山子測站141毫米。氣象局預報員劉沛滕表示，今天下半天各地雨勢緩和，但台中以南山區仍要留意有較大雨勢發生，週五以前全台天氣仍不穩定。

據中央氣象局觀測，目前近24小時累積雨量最高是瑞芳員山子測站141毫米，其他像是貢寮吉林國小、瑞芳兩個測站（兩測站同名）、瑞芳大粗坑及萬里大坪測站等6個測站日累積雨量也都飆破100毫米。

預報員劉沛滕表示，今天下半天各地雨勢可望稍微緩和，但仍有不定時降雨發生，尤其台中、南投和高雄山區會有較大雨勢發生；隨著週三東北季風減弱，各地雨勢會更緩和，以陰天天氣為主；氣溫方面，週三清晨北部低溫僅18、19度，白天高溫北部、宜蘭地區可以回升到25度、中部、花蓮約24度，南部、台東高溫約26度。

週四、週五受微弱鋒面影響，中部以北和東半部地區降雨機率高，但雨勢不會太大，南部降雨機率較低，白天以多雲到晴、午後短暫陣雨為主。

週六以後各地天氣回暖，僅剩東半部和南部地區有局部雨勢，其他地區都是午後陣雨為主天氣，白天多雲到晴；西半部高溫上看30度，迎風面的東半部地區可回到28度；週日、下週一東半部有零星雨勢，西半部山區有午後雷雨，西半部感覺較溫暖，高溫有31度，東半部約28度。

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