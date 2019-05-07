新北OPEN SCHOOL特色課程活動19日登場

2019-05-07 14:16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局「OPEN SCHOOL各校特色課程」今邀請新北市副市長謝政達和藝人阿翔到林口高中一同體驗射擊課程，並預計在5月19、20日國中教育會考後，首辦聯合16所高中職的特色課程體驗活動，讓國三生在選填志願前，先到各校體驗特色課程，找到自己的興趣。

謝政達和阿翔今天由林口高中學生帶領體驗射擊課程，期間兩人還和射擊隊學生組隊進行空氣步槍對決，最終以0比0打成平手，讓時常在電視節目挑戰不同運動的阿翔大嘆「不容易！」他表示，即使自己平常有做點重訓，空氣槍的重量還是很難維持穩定性，佩服這些學生能有這麼高的專注力。

射擊教練郭孟熙表示，去年亞運為台灣拿下首面10公尺空氣步槍金牌的林穎欣，正是在就讀林口高中時與射擊結緣，後續也在各項射擊賽中屢獲佳績。同年，林口高中三年級的陳妘筠在東南亞射擊錦標賽順利摘金，接下來也將進入國立大學就讀，也將繼續射擊訓練。

謝政達表示，新北市學生國中畢業後，選擇就讀新北高中職的學生已達近7成。其中，林口高中108學年度大學繁星入學推薦共錄取97人，總錄取人數居新北市第一、全國第二。

「OPEN SCHOOL各校特色課程體驗活動」5月19、20日將聯合16所高中職舉辦，課程內容不但有跨學科的實作體驗，還結合在地的歷史和文化特色，讓學生能藉此找到自己的興趣，為選填志願做為參考，學生可透過Accupass活動通「在地就學@新北」網站報名，更多詳細資訊也可在「新北學Bar」官方臉書專頁查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/