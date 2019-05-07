避免吃錯藥 陽明研發手機照相辨識藥物

2019-05-07 14:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高齡者平均每天吃7.3顆藥，但藥丸都長得差不多，「吃錯藥」恐影響療效甚至危及生命，陽明大學副教授、北榮家醫科醫師陳育群發明「手機藥物影像辨識系統」，內建18025種健保藥物資訊、8000多張藥物影像，可透過拍照辨識藥丸，提升用藥安全。

陽明醫學系副教授陳育群表示，多年來投入社區居家照護服務，發現病患常因吃錯藥而反覆就醫，例如有名臥床長者過去總是腹脹難受，家屬反覆到門診拿藥都無效，最後才查出，是消脹氣藥與攝護腺藥太像，外觀都是圓形白色藥丸，幾乎一模一樣，導致長期吃錯。

陳育群也發現，台灣健保給付藥物將近18025多種，藥丸不僅尺寸小、顏色類似，學名藥也相似容易混淆，有時候就連醫師、藥師自己也無法從外觀分辨藥物種類，而病患也常把藥物全部拆開放在一起，大量存放並混淆了門診藥物及自行購得藥物，或是外籍看護不懂中文無法識別等，決定研發手機藥物影響辨識系統。

陳育群將該系統開發為手機APP「AIGIA愛家小藥師」，手機須配合裝上拍攝藥物的MedBox，在拍照、雲端計算，對藥物外觀進行智慧比對，得出藥物成分、適應症、用法、特徵、特殊警語等，還內建多語環境，可顯示英語、印尼語、越南語及馬來語等，幫助看護使用。

陳育群說，目前AIGIA愛家小藥師雲端資料庫已經內建18025種健保藥物資訊、8000多張藥物影像，可正確辨認400種居家醫療常用藥物，去年也獲得台灣專利，精實測，系統可讓居家醫師、護理師等辨識出90％的居家用藥。

陳育群提醒，吃錯藥不僅增加副作用，藥物交互作用更可能導致不必要急診住院等更多問題，盼透過該系統，讓居家醫師或使用者更快、更準地辨識藥物，確保病患正確用藥安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/