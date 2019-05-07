東基行動早療行車里程數快從地球到月球 還缺語言治療師

2019-05-07 13:59

［記者王秀亭／台東報導］台東基督教醫院10年前展開行動早療服務，主動到宅早療服務，迄今行車里程數已破37萬公里，再4個多月就能從地球到月球，團隊人數仍顯不足，盼有第二位語言治療師加入。

「個案到不了醫院，治療師就到個案家去！」東基行動早療團隊在小兒神經科醫師樂俊仁的推動下，從10年前起跑，由物理、語言、職能、音樂、藝術等治療師及臨床心理師組成的7人團隊，每周4天往偏鄉為慢飛天使進行療育，至今年4月底，共有212名孩童受到幫助，已服務1萬9747人次，行車里程數可繞地球9圈。

行動早療組長、語言治療師蕭振民表示，服務個案中，有不少需要長期介入，住在東海岸的「小青蛙」，原本躺著不會動，6年多來已進步到扶著桌子站力，聽得懂話，也會「仿說」。

蕭振民指出，早療個案中，需要語言治療介入的比例高達97%，東基長期以來只有1人，與全國語言治療師供不應求，及台東地處偏鄉，交通不便有關。

台東基督教醫院指出，行動早療需要穩定且持續的前進偏鄉，每年經費需求是550萬元，雖健保已給付部分領域，仍有8成經費有賴各界善款支應，急盼語言治療師加入團隊外，亦盼願意長期且持續支持行動早療團隊的愛心協助。

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