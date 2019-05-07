自訓也有機會！ 星宇宣布開始招募自訓機師

2019-05-07 13:57

〔記者陳宜加／台北報導〕即將於明年初啟航的星宇航空，配合未來營運需求與機隊規模持續擴大，繼陸續招募兩梯次培訓飛行員與現役機師後，今天再宣布開始招募自訓飛行員，挑選優秀人才延續飛行夢想。

星宇表示，應徵者須有中華民國國籍、擁有合格的英文檢定證明，具FAA / CAA / ICAO任一認可的商用駕駛員執照、包含雙引擎機、儀器飛行等級，也須持有效甲類體檢證，總飛行時數達250小時以上、含模擬機上限50小時，且考前12個月時間內須有實機飛行經驗。

星宇指出，今年10月開始，10架A321neo即將陸續交機，配合未來營運需求與機隊規模持續擴大，展開自訓飛航員招募作業。錄取者將進行半年機型轉換訓練，包含進階課程、地面學科課程、模擬機訓練、航路訓練，完訓並通過航路考驗後，即可成為星宇副機長。

星宇董事長張國煒表示，星宇將會以最高標準進行篩選，確保錄取者出身自管理良善的飛行學校，並且是在合理的時間內，順利結訓取得執照，希望能挑選出國內優秀的自訓飛航員，不僅是星宇航空飛航員團隊的再提升，也為國內自訓機師提供發揮潛力的舞台。

星宇也透露，隨2020年開航目標逐步接近，人力需求不斷成長，上月底釋出300個職缺，2週內即收到超過1萬份履歷；第二批培訓飛航員名單也可望於5月底出爐，並安排於9月赴美受訓。預計啟航前星宇團隊總人數將達1000人，攜手呈現星宇不一樣的精品飛航服務。

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