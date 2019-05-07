台大護理師沈猷君獲南丁格爾獎 她說獎金要用在病人身上

2019-05-07 13:51

〔記者林國賢／雲林報導〕台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君在精神科奉獻23年，把病人與家屬視為家人，獲得今年度南丁格爾獎個人績優奉獻「銀獎」，除得獎肯定與榮耀，她更高興能夠有筆獎金用在病人身上。

沈猷君小時候父親曾發生車禍住院，看到護士像天使一樣照護父親，立志成為一名白衣天使。

沈猷君23年前選擇到精神科服務，投入精神病患居家護理照顧，她用親切的溝通技巧，取得有暴力傾向又抗拒就醫病患信任，進一步讓他能夠就醫治療。

台大醫院護理部主任陳姝年說，很多精神科患者常蓬頭垢面，但沈猷君都用無比耐心，協助患者練習刮鬍子、理髮，保持身體乾淨及儀容整潔，讓他們不被社會排斥，困苦病患募集物資，減輕家屬與病患負擔。

沈猷君努力減少家屬照顧負荷，同時改變民眾對精神病人的負面刻板印象，今年獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定，日前接受總統蔡英文授獎。

沈猷君說，得獎讓她感到榮耀，更高興的是這個獎項還有獎金，「這筆獎金可以用在病人身上了」，台大醫院院長黃瑞仁說，真的很感謝她為患者及家屬所作的努力。

除沈猷君外，台大雲林分院護理部「護理快速反應小組」也獲南丁格爾團體金獎，院內今天舉辦表揚活動，感謝910名南丁格爾在醫院每個角落為病人所付出奉獻。

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