南投「二突路」又見「石頭雨」 民膽顫心驚

2019-05-07 13:49

〔記者謝介裕／南投報導〕 連日陰雨綿綿，今日南投縣鹿谷鄉「二突路」又出現「石頭雨」，大量土石隨雨水而下，有的落石還如臉盆般大小，令往來民眾驚呼連連，還好並無人員傷亡或阻斷交通的重大災情發生，可說是不幸中之大幸﹗

鹿谷鄉「二突路」不但是廣興、鳳凰、永隆等3村往來要道，也是通往溪頭、杉林溪的重要替代道路，惟因地質脆弱，幾乎遇雨成災，2年前同樣梅雨季期間，也曾因地層嚴重滑動，除造成交通中斷以外，也將許多管線扯破，衍生前所未見的大停水意外，包括永隆、鳳凰2村在內，計有1400多戶受影響。

如今因連日豪雨，道路邊坡禁不起雨水不斷沖刷，以致出現土石伴隨雨勢而下的「石頭雨」異象後，民眾也紛紛在地方社群「鹿谷人聊天室」中留言，提醒大家注意落石或最好提早改道、繞道，避免意外發生，也讓人看到地方民眾守望相助的情感及精神。

廣興村長黃筆顯、鳳凰村長張學清說，「二突路」是縣道55之1的一部分，目前已有許多邊坡因長期以來遇雨即坍的因素，使得原先草木翠綠景象已不復見，繼之而起的是裸露的坡壁，危及用路人進出安全，也希望縣府能儘速改善。

南投縣政府工務處長陳錫梧指出，該處同仁今早上班接獲通報後，便立刻調派機具將「二突路」落石清除乾淨，以維護交通順暢及安全，未來打算以噴漿、噴草籽等工法予以治理，期達到穩定坡壁、減少崩塌的目的。

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