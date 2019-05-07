議員爭取仁德段鐵路立體化 黃偉哲：會向中央爭取

2019-05-07 13:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員郭鴻儀、鄭佳欣今天聯合進行總質詢，建議市府在台南鐵路地下化的同時，也能將仁德地區鐵路地下化或高架化列入「南鐵地下化」案內，以減少當地平交道造成的壅塞。

交通局長林炎成表示，仁德車站是新興的車站，離道路系統很近，所以火車經過平交道是就會連鎖影響交通號誌，導致路口車輛延滯嚴重。

市長黃偉哲表示，鐵路高架化的經費是地下化的約4分之1到6分之1，高架化的經費會比較節省。現在鐵路地下化從大橋延伸到永康、永康往北延伸到新市鐵路高架化，跟往南延伸到仁德的部分，現在有前瞻基礎建設計畫，市府會一併積極跟台鐵來爭取。

鄭佳欣表示，仁德區的鐵路仍維持平面設計，其中，台鐵仁德站位於仁德區中正路一段保安工業區旁，且中正路為仁德區主要道路，車流量相當大，常因平交道而造成車輛回堵。

她表示，仁德區段土地取得困難度相較低，推動地下化或高架化相對較容易。希望市府在推動南鐵地下化的同時，也能將仁德鐵路立體化列入進行通盤檢討。

市議員郭鴻儀表示，仁德段的鐵路全長約10公里，沿線大小平交道有5處，其中，中正路一段的平交道因緊近保安工業區，對交通影響最大，也會影響醫護救援。過去就曾發生有人尋短，救護車因火車剛好經過，受到平交道阻隔而錯失救援的黃金時間。

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