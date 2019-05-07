轉動職場幸福 南市五「心」職場認證起跑

2019-05-07 13:20

〔記者王涵平／台南報導〕鼓勵企業推動幸福職場，南市五心職場認證徵選活動起跑，受理報名至6月20日截止，勞工局長王鑫基呼籲事業單位踴躍參與。

王鑫基表示，兼顧工作與家庭照顧責任是勞工最關切的事情，如何營造友善職場環境，成為勞工、雇主與政府最關心的議題。透過「五心職場認證徵選活動」獎勵用心照顧員工的企業，讓台南市成為「有情、有疼心」的城市。

評選指標包括「工作環境指標、待遇與培育指標、福利與獎勵指標、友善職場指標、創新特色指標」等五項。為讓評選機制更公平，採分組評選，以實際僱用人數分組，共分成四組（第一組：僱用250人以上、第二組：僱用100人以上至249人、第三組：僱用30人以上至99人、第四組：僱用未滿30人以下），每組皆評選出1至3家為優選單位。

有鑑許多企業有特殊的創意表現，今年度增加特別獎，有性別友善特殊創意或照顧措施事項（如響應臉部平權，履歷不用附照片等）頒發「特別獎」。詳細徵選辦法可電洽299-1111分機8148。

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