防洪又美化！文中三滯洪池活化工程 打造林口民眾休閒好所在

2019-05-07 13:18

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區目前共設有28座滯洪池，以減緩當地降雨易造成五股、泰山和八里區低窪處淹水的情形，而新北市政府水利局為活化空間，今舉行文中三滯洪池活化工程啟用典禮，在周邊設置景觀平台及斜坡道，並鋪設草皮、種植櫻花和杜鵑花，提供當地民眾休閒空間。

文中三滯洪池目前為林口區第17座滯洪池公園，水利局表示，因林口地區為台地地形，滯洪池能有效降低水患對下游地區的威脅，而該地約能容納2萬5350立方公尺的滯洪量。過去新北市政府除了增加防洪透水功能外，也持續思考其附加價值，最終決定耗資1104萬2521元將文中三滯洪池改建為民眾休閒可使用的公共空間。

新北市長侯友宜今出席活動也指出，新北市政府早在2016年12月就發布「新北市透水保水自治條例」，規範公共工程基地開發及私人建案都必須設置透水保水設施，將基地上每小時降雨達8公分深度的水量都能儲存在基地內，以減緩下水道系統負荷，截至今年3月，累積核准案件已達5960件。

此外，新北市議員蔡淑君活動中也表示，文中三滯洪池將打造成櫻花公園，未來配合完工在即的林口國民運動中心，可為林口市民打造全新休閒環境。

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