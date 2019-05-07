弘光科大辦老少共學代間課程 增加祖孫情感交流

2019-05-07 13:12

〔記者張軒哲／台中報導〕週末是母親節，弘光科大承辦的樂齡大學與附設幼兒園日前一起設計「祖孫代間課程」，讓阿公、阿嬤和孫子輩的孩童一起上課，雙方協力用植物拓染畫，還進行遊戲滾球，透過老少世代的互動交流讓彼此成長，小朋友也學習與長輩相處，孩童大聲說：「阿公、阿嬤我愛您！」上課的長輩說，和孫子們一起上課，感覺變年輕。

老人福利與長期照顧事業系副教授陳瑛治表示，學校承辦樂齡大學很多年，再加上校內也有幼兒園，因此，特別在母親節前規劃「祖孫代間課程」，促進世代之間互動。評估長輩的身心狀況後，設計包含音樂律動、植物拓印、滾球遊戲等，進行經驗的交流與傳承，展現全人關懷教育，讓他們從活動中相互學習，得到快樂。

活動當天一大早，小朋友們由弘光幼兒園老師帶著從幼兒園走到老少共學教室，一路上心情充滿期待，相見歡時一看到長輩，馬上開口說「阿公好、阿嬤好」。幼兒園園長吳碧璘說，為了進行代間教育與長輩互動，老師在2個月前便開始透過兒童繪本舖陳，教導孩子怎麼與爺爺奶奶相處，因此，孩童一看到長輩們，很自然對長輩問好。

「代間課程有延續性，不是舉辦一次就結束，孩童會從中把美好的經驗帶回家。」吳碧璘表示，課堂上安排老少共學課程，與幼兒園上課內容皆有接軌，小朋友先從繪本上學習自己要做什麼，因此，在拓印課程上充當起「小老師」很主動教導長輩們該怎麼做，合力完成一個作品，接著幫長輩們搥背按摩，像是與自己的爺爺奶奶相處般；課程結束後，孩童還把上課的經驗帶回家告訴長輩。

這次代間課程還安排孩童與長輩們進行音樂律動、滾球遊戲，讓祖孫一起活動筋骨。配合母親節即將到來，學童也獻唱台語歌，更主動大喊「阿公、阿嬤我愛您！」讓長輩笑開懷。參加活動的陳姓阿嬤說，平常在家幫忙帶孫子，但是第一次跟孫子年紀一樣大的孩童一起上課，覺得很新鮮，「跟幼兒園孩童一起上課，瞬間童心跑出來，上課提升活動力，感覺自己變年輕了。」

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