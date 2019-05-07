靜宜大傳系畢展「十一駐・行」 接力登場

2019-05-07 12:38

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學大傳系第11屆畢展「十一駐・行」，5月11至12日「松山文創園區1號倉庫」、5月21至23日「靜宜任垣樓國際會議廳」接力登場，學生以劇情片、紀錄片、新聞專題、繪本及論文等24件創新作品，呈現4年學習成果，誠摯邀請大家共襄盛舉！

靜宜大傳系主任李明穎指出，第11屆畢業展主題為「十一駐・行」，代表學生在大學四年「駐足成長」，並透過成果展淬鍊，能「無懼前行」！「十一駐・行」也取諧音「食衣住行」，象徵展出的作品專業多元，並關懷社會、連結在地，今年更首次涵蓋新南向國家相關主題。

「十一駐・行」成果展日前已於嘉義文創舉行，獲得與會者高度肯定，即將在松山文創園區及靜宜大學等地接力登場。在廣播節目《憶・站》中，學生深入嘉義阿里山鄉祝山火車站，實地記錄最獨特的聲音，並融入車站人文歷史；複合式網站《TravelFusion》由馬來西亞僑生與新創科技公司產學合作，藉由在地達人，開拓新的體驗行程。紀錄片《終點之前》，記錄腦性麻痺青年，參加日月潭環湖馬拉松，家人相互扶持的動人故事。

實境節目《沃克試煉場》以職場新鮮人為主題，獨創的遊戲關卡，讓觀眾與參賽者，一起發掘求職所需的特質；劇情片《喃喃》描述三個正面臨不同人生階段、素昧平生的人，因發生死亡車禍，讓他們生命有了交集的故事，還有劇情片、紀錄片、新聞專題、電視節目、廣播節目、複合式網站、雜誌、繪本、劇本、論文等24件創新作品。

值得一提的是，展場設計強調環保，展櫃使用可拆卸組裝的紙質材料，不僅減輕環境負擔，也創造更友善的環境。

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