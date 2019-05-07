奇美醫辦癌友分享會 提醒乳癌治療要當「心」

2019-05-07 12:30

〔記者萬于甄／台南報導〕乳癌一定要化療嗎？奇美醫學中心針對癌症相關專題舉辦病友會，上週以乳癌為主題，邀請血液腫瘤科主任馮盈勳說明近年來乳癌化學藥物的進展以及化學治療選擇，心臟血管內科主治醫師張瑋婷也向癌友分享化療時如何保護心臟器官，吸引不少病友及家屬一同參與。

張瑋婷指出，女性十大死因前2名分別為惡性腫瘤與心臟疾病，但隨著醫學進步，乳癌存活率雖上升至14%，然而乳癌病友接受化學治療時，因癌症治療而產生的心血管併發症也不能忽視，因除了藥物療效及腫瘤反應外，部分病友在治療過程中會感到心臟不適。

馮盈勳則提到，近年乳癌化學藥物進展以及化療選擇多元，其中最常用於乳癌治療的為小紅莓類藥物，研究指出長期使用小紅莓對於心臟的影響，6年內發生心臟疾病機率為0.2%至0.8%，死亡率則為0.1%至0.6%，因此，小紅莓類藥物為目前醫學評估可同時治療乳癌並加強心臟保護的藥物。

奇美醫學中心心臟血管內科及血液腫瘤科合作成立心臟腫瘤團隊，目前已針對乳癌與淋巴癌等首次接受俗稱「小紅莓」化療的患者，並利用高效能心臟超音波儀器，在化療前為癌友進行心臟功能檢測，以及化療後的後續追蹤，希望協助病人早期發現早期治療。

一名58歲洪姓患者因家族有乳癌病史，其雖每年定期追蹤乳房相關檢查，但仍在去年10月發現罹癌，且因其有高血壓及心律不整之心血管問題，奇美醫學中心也組成專業治療團隊陪伴，洪姓患者在手術後，目前正接受化療、標靶藥物、放射線治療等，狀況穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/